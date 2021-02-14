Силуанов дал совет, куда вложить деньги с гарантированным доходом

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов рассказал о том, куда следует вложить деньги для получения гарантированного дохода. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».

По его словам, сохранность сбережений и доход гарантирует приобретение облигаций федерального займа. Он уточнил, что за выпуск этих ценных бумаг отвечает Минфин.

Министр добавил, что среди населения наблюдается рост интереса к инвестициям. Однако глава ведомства подчеркнул, что участие в торгах на рынке акций «это как взлеты, так и падения» стоимости ценных бумаг.

«Инвестор, принимая решение о переходе с депозитов на вложения в фондовый рынок, должен понимать, что он может как выиграть, так и проиграть, и никакой страховки здесь нет», — сказал Силуанов.

Он напомнил, что с президентом России Владимиром Путиным обсуждался вопрос по обеспечению защиты неопытных инвесторов на законодательном уровне.

Ранее РБК рассказал, что в РФ маткапитал могут разрешить инвестировать в ценные бумаги.