Новак: Белоруссия может начать поставки нефтепродуктов через Россию

Белоруссия может перенаправить часть экспорта нефтепродуктов из Литвы в российские порты уже в 2021 году. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак в интервью РБК-ТВ.

«Я думаю, что это вполне возможно и в 2021 году в части объемов с учетом договоренностей и текущих вопросов, которые вырабатываются между компаниями. На мой взгляд, 2021 год — вполне реальные сроки», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Москва и Минск обсуждают вопрос перенаправления поставок нефтепродуктов из литовских портов на порт Усть-Луга в Ленинградской области России.

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