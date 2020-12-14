Цены на сахар и масло в России временно ограничат

В России цены на сахар и масло временно ограничат. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совещания у премьер-министра.

По его словам, до 20 декабря розничные сети и поставщики заключат соглашения.

Согласно этим договоренностям, производители снизят цены при поставке в розничные сети, а розничные цены будут ограничены федеральными и региональными торговыми сетями.

Решетников отметил, что данная мера будет действовать до конца первого квартала 2021 года, то есть до конца марта.

В свою очередь министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в ходе совещания рассказал о возможных результатах правительственных мер.

По его словам, ожидается, что цены на сахар снизятся до 36 руб. за кг, на подсолнечное масло — до 95 руб. за литр, розничные цены упадут до 46 и 110 руб. соответственно.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал работу кабмина за то, что он допустил подорожание цен на базовые продукты. Глава правительства поручил принять срочные меры для стабилизации ситуации.

До этого президент России Владимир Путин отметил недопустимость ситуации, при которой россиянам не будет хватать денег на еду.