Мишустин дал сутки на проработку соглашения о сдерживании цен

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать параметры соглашений по сдерживанию цен на продукты в течение суток.

«Для сдерживания роста цен на продукты между производителями продовольствия, торговыми сетями, Минсельхозом и Минпромторгом будут подписаны четырехсторонние соглашения», — рассказали в пресс-службе кабмина.

Предложения по содержанию соглашений и конкретным параметрам Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна представить в Минсельхоз в течение суток.

Кроме того, будет создана система мониторинга цен на социально значимые товары, в том числе с учетом данных Росстата и Федеральной налоговой службы. Детали проекта будут проработаны до 21 декабря.

Минсельхоз и Минфин подготовят до 15 января «дорожную карту» по созданию единого структурированного справочника-каталога социально значимых товаров.

В кабмине отметили, что за ситуацией с ценами на продукты Мишустин будет следить лично.

Ранее сообщалось, что премьер утвердил состав межведомственной рабочей группы по ситуации с ценами на товары.

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