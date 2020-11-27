ФАС согласовала цены на два дефицитных препарата против рака

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цены производителей на два дефицитных препарата против рака — ломустин и азитиоприн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

«ФАС России согласовала цены производителей на два дефицитных онкопрепарата — ломустин и азитиоприн», — говорится в сообщении ФАС.

Ломустин будет стоит 10 тысяч рублей за упаковку из 20 капсул по 40 мг, Ломустин медак — 37 172 рубля за упаковку из 20 штук по 40 мг. По данным ФАС, это позволит устранить дефицит лекарств.

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