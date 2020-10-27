В Белоруссии пообещали жестко пресекать попытки сорвать работу опасных производств

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко пообещал, что власти будут жестко пресекать попытки сорвать работу на опасных предприятиях, потому что приостановка таких производств может грозить техногенной катастрофой. Об этом пишет ТАСС.

«Если такого рода вещи будут происходить на предприятиях, которые связаны с опасным производством, с угрозой для безопасности, экологии, то они будут жестко пресекаться в соответствии с законом», — сказал Головченко.

Он также подчеркнул, что власти не допустят экологической катастрофы «из-за шальных мыслей в особо рьяных головах».

25 октября истек срок, который белорусская оппозиция отвела руководству республики для выполнения ультиматума. На следующий день в стране началась забастовка.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.

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