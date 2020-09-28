Южная Корея пока не будет возобновлять безвизовый режим с Россией
Южная Корея не планирует в ближайшее время возобновлять безвизовый режим с Россией, несмотря на возобновление авиарейсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД республики.
»Министерство иностранных дел не намерено отзывать решение о приостановке действия соглашения об отмене визовых требований лишь потому, что страна-партнер пошла на такой шаг или отменила запрет на въезд на свою территорию», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
С 27 сентября Россия открыла воздушные границы с Южной Кореей и возобновила авиасообщение. Полеты в страну будут осуществляться раз в неделю.
27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса.
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