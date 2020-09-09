Ростуризм снизит минимальную стоимость туров для получения кэшбэка

Минимальная стоимость тура, необходимая для участия в государственной программе кэшбэка, может быть снижена. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Второе окно продаж будет значительно больше по времени, точные даты его начала мы сообщим в ближайшее время. Сократится минимальное количество ночей для получения возврата средств — до двух ночей, это открывает возможности для коротких поездок на выходные. Соответственно, будет снижена минимальная стоимость тура или проживания, необходимая для возврата средств», — говорится в сообщении.

Она отметила, что также готовятся доработки для удобства туристов и субъектов отрасли, так как условия программы планируется скорректировать под запросы туристов и бизнеса.

Догузова подчеркнула, что программу туристического кэшбэка поддержали все ключевые участники отрасли.

Как сообщалось, сейчас в правительстве обсуждают продление программы кэшбэка на российские туры до конца 2020 года. Правительство выделяло на программу 15 млрд рублей, из которых за неделю было потрачено 1,5 млрд рублей.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила возврата средств при покупке туров по России. Мера призвана стимулировать доступные турпоездки по стране через систему кэшбэка – возмещения части стоимости услуги. Тур должен быть оплачен картой «Мир» до 28 августа, в программе участвуют все регионы России, однако существуют дополнительные условия.

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