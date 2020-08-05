«Северный поток — 2» не получит баржу «Фортуну» для строительства

Российский «Межрегионтрубопроводстрой» (МРТС) не предоставит баржу «Фортуну» для строительства «Северного потока — 2». Об этом сообщает РБК со ссылкой на официального представителя компании.

По его словам, МРТС не принимает и не планирует принимать участие в реализации проекта газопровода.

В компании также уточнили, что МРТС никогда не являлся владельцем «Фортуны», а арендовал ее для использования в других проектах.

Баржа «Фортуна» являлась одним из судов, способных завершить строительство «Северного потока — 2».

Ранее стало известно, что Датское энергетическое агентство (DEA) рекомендовало оператору «Северного потока — 2» использовать при строительстве трубопровода в датских водах суда с якорным, а не только с динамическим позиционированием, как было раньше.

Строительство газопровода было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.