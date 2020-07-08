Грузия возобновляет международное авиасообщение с пятью странами

В августе Грузия возобновит международное авиасообщение с пятью странами, России в данном списке нет. Об этом заявил советник премьер-министра страны по вопросам международных отношений Ираклий Чиковани, передает радио Tavisupleba.

Речи идет о Германии, Франции, Латвии, Литвы и Эстонии.

По словам Чиковани, первые рейсы начнут действовать с августа по маршруту Мюнхен — Тбилиси — Мюнхен

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