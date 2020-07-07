В ООН предсказали рост числа сверхбедных до уровня 1998 года

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Число людей, живущих за чертой бедности, может вырасти до 71 млн, что примерно равняется уровню 1998 года, следует из доклада ООН о влиянии пандемии коронавируса на выполнение Целей устойчивого развития 2030.

«По оценкам, 71 млн человек окажутся в положении крайней нищеты в 2020 году... Потеря дохода, нехватка социальной защиты, рост цен означают, что даже те, чье экономическое положение было устойчиво, теперь могут оказаться под угрозой бедности и голода», — говорится в докладе.

Сообщается, что доход уже снизился на 60% у 1,6 млрд работников по всему миру, находящихся в уязвимом положении.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 11 млн, умерли более полумиллиона человек.

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