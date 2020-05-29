Минэнерго Белоруссии отрицает задолженность перед «Газпромом»

Минэнерго Белоруссии заявило, что не имеет долга за импортируемый российский газ.

В ведомстве считают, что споры ведутся между субъектами хозяйствования относительно стоимости сырья с учетом его калорийности.

«Газпром трансгаз Беларусь», как заявили в ведомстве, ведет расчеты за поставляемый газ на основании соответствующего договора.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что долг Белоруссии за поставки сырья из России составляет $165,6 млн.

Миллер добавил, что компания готова приступить к переговорам с Минском после урегулирования данного вопроса в 2021 году.