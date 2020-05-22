Пособие по уходу за детьми увеличили в два раза

Госдума приняла закон об увеличении пособий по уходу за детьми, передает РИА «Новости».

Закон предусматривает увеличение выплат для неработающих граждан с детьми до полутора лет. На данный момент на первого ребенка в этой возрастной категории государство ежемесячно выплачивает 1,5 тыс. рублей, на последующих — 3 тыс. рублей.

С 1 июня обе выплаты увеличат до 6 752 рублей.

Помимо этого, максимальный размер пособия по уходу за ребенком повышается до 13 504 рублей.

Данный закон был принят в рамках пакета поддержки бизнеса и россиян в условиях пандемии коронавируса. Вместе с ним Госдума одобрила закон, который разрешает пассажиру сдать билет на поезд, самолет или водный транспорт и получить деньги в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации и при режиме повышенной готовности.

Кроме того, депутаты утвердили закон о помощи самозанятым. Этой категории граждан предоставят налоговый капитал в размере МРОТ, который можно использовать для оплаты налогов или погашения задолженностей.

Другой закон, принятый Госдумой, позволяет арендатором-субъектам отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, требовать от арендодателя снижения платы на год. Если в течение двух недель договориться о снижении стоимости не удается, то арендатор в праве расторгнуть договор в одностороннем порядке.