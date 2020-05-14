В ЕК рассчитывают на возобновление туристического сезона летом 2020 года

Член Еврокомиссии по внутреннему рынку Евросоюза Тьерри Бретон выразил мнение, что летом 2020 года будет туристический сезон. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эроп-1».

«Туризм - это жизнь, это путешествия, возможность открывать для себя новое... И этим летом туристический сезон будет», — сказал Бретон.

По его словам, меры стран ЕС постепенно ведут к открытию границ для турпоездок.

Как отметил член ЕК, сотрудники туристической сферы намерены провести реорганизацию для введения ряда мер, которые позволят безопасно принимать туристов.

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