В ЕК рассчитывают на возобновление туристического сезона летом 2020 года
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Член Еврокомиссии по внутреннему рынку Евросоюза Тьерри Бретон выразил мнение, что летом 2020 года будет туристический сезон. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эроп-1».
«Туризм - это жизнь, это путешествия, возможность открывать для себя новое... И этим летом туристический сезон будет», — сказал Бретон.
По его словам, меры стран ЕС постепенно ведут к открытию границ для турпоездок.
Как отметил член ЕК, сотрудники туристической сферы намерены провести реорганизацию для введения ряда мер, которые позволят безопасно принимать туристов.
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