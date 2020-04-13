Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 млрд на выплаты медикам
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам, работающим с заболевшими коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.
Кроме того, глава правительства поручил Минздраву и главам регионов следить, чтобы на фоне пандемии пациенты с другими заболеваниями не оставались без должного внимания.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания по борьбе с коронавирусом предложил ввести надбавки врачам и медицинским сотрудникам, которые взаимодействуют с зараженными. Так, максимальный размер ежемесячной выплаты может составить 80 тыс. рублей.
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