Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 млрд на выплаты медикам

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам, работающим с заболевшими коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, глава правительства поручил Минздраву и главам регионов следить, чтобы на фоне пандемии пациенты с другими заболеваниями не оставались без должного внимания.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания по борьбе с коронавирусом предложил ввести надбавки врачам и медицинским сотрудникам, которые взаимодействуют с зараженными. Так, максимальный размер ежемесячной выплаты может составить 80 тыс. рублей.

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