Назван максимальный объем добычи нефти для России по новой сделке ОПЕК+

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Россия должна будет добывать не более 8,5 млн баррелей в сутки по новому соглашению ОПЕК+, сообщает РИА «Новости».

Согласно итогам заседания ОПЕК+, сокращение нефтедобычи для России будет происходить в три этапа. Базовым уровнем является октябрь 2018 года. В мае-июне Москва должна ограничить производство на 23%, в июле-декабре — на 18%, и в январе-апреле — на 14%. Таким образом, нефтедобыча будут снижена до 8,5 млн баррелей.

В соответствии с новыми договоренностями, Саудовская Аравия взяла на себя такие же обязательства по снижению добычи энергоносителей.

В четверг, 9 апреля, прошла онлайн-встреча представителей стран ОПЕК+, в ходе которой обсуждалась стабилизация нефтяного рынка. Участникам встречи не удалось прийти к общему соглашению, так как Мексика отказалась от предложенных условий. Переговоры продолжатся в пятницу, 10 апреля.

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