Россия производит большую часть рекомендованных лекарств от коронавируса
Большая часть лекарств от коронавируса нового типа, рекомендованных Министерством здравоохранения, производится в России, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе совещания с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».
Минздрав рекомендует для лечения коронавируса 17 препаратов, из них 14 производятся в России, отметил Мантуров. Кроме того, Минпромторг работает с китайскими коллегами по готовым лекарственным формам на случай возникновения потребности в увеличении поставок.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Россия ежедневно производит 1,6 млн масок
— Путин поинтересовался у вирусологов, можно ли сократить нерабочие дни