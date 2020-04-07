Россия производит большую часть рекомендованных лекарств от коронавируса

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Большая часть лекарств от коронавируса нового типа, рекомендованных Министерством здравоохранения, производится в России, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе совещания с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».

Минздрав рекомендует для лечения коронавируса 17 препаратов, из них 14 производятся в России, отметил Мантуров. Кроме того, Минпромторг работает с китайскими коллегами по готовым лекарственным формам на случай возникновения потребности в увеличении поставок.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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