Минтруд дал рекомендации работодателям в связи с нерабочей неделей

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Министерство труда России дало рекомендации работодателям и сотрудникам в связи с нерабочей неделей из-за распространения COVID-19. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Согласно рекомендациям, заработная плата в дни с 30 марта по 5 апреля сохраняется за сотрудником в обычном объеме. В Минтруде уточнили, что нерабочая неделя не является выходной или праздничной, поэтому тарифы не повышаются.

Если работник находится в отпуске, то нерабочая неделя в него не включается и на эти дни отпуск не продлевается.

В ведомстве напомнили, что указ президента не распространяется на медицинские и социальные организации, на структуры, обеспечивающие граждан продуктами жизнеобеспечения, транспортными услугами и неотложной помощью.

Ранее президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей и призвал россиян оставаться дома, чтобы снизить темпы распространения коронавируса.

В стране на данный момент зафиксировано 1036 случаев заражения новой инфекцией, умерли 3 человека, вылечились 45.