Экс-тренер «Динамо» сравнил чемпионаты России и Турции

Бывший тренер московского «Динамо» Марцел Личка заявил, что чемпионат Турции не сильнее Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «В мире спорта».

«Турецкий чемпионат не сильнее и не техничнее российского. Да, есть три команды: «Галатасарай», «Фенербахче», «Бешикташ», еще можно добавить хорошую молодую команду «Трабзонспор». И это все», — сказал Личка.

48-летний Марцел Личка работал в России, возглавляя «Оренбург» и «Динамо». В конце октября 2025 года Личка был уволен из турецкого «Фатих Карагюмрюка».

17 ноября Валерий Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену.

Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года, продолжая совмещать работу со сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера станет Ролан Гусев. Он уже занимал этот пост после ухода Марцела Лички.

Ранее Личка отказался от работы в России.