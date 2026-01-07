Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Экс-тренер «Динамо» сравнил чемпионаты России и Турции

Тренер Личка: турецкий чемпионат не сильнее РПЛ
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший тренер московского «Динамо» Марцел Личка заявил, что чемпионат Турции не сильнее Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «В мире спорта».

«Турецкий чемпионат не сильнее и не техничнее российского. Да, есть три команды: «Галатасарай», «Фенербахче», «Бешикташ», еще можно добавить хорошую молодую команду «Трабзонспор». И это все», — сказал Личка.

48-летний Марцел Личка работал в России, возглавляя «Оренбург» и «Динамо». В конце октября 2025 года Личка был уволен из турецкого «Фатих Карагюмрюка».

17 ноября Валерий Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену.

Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года, продолжая совмещать работу со сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера станет Ролан Гусев. Он уже занимал этот пост после ухода Марцела Лички.

Ранее Личка отказался от работы в России.
 
Теперь вы знаете
Как СССР чуть не растопил Арктику и не заморозил Европу: 7 грандиозных заброшенных проектов Союза
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+