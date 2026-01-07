Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Москвичей предупредили о мощном снегопаде в ближайшие дни

В Москве ожидаются снегопад и сильный ветер 8 января
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

В Москве в ближайшие дни ожидаются мощный снегопад и сильный ветер. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства столицы в Telegram-канале.

По прогнозам синоптиков, вечером четверга, 8 января, погода в городе резко ухудшится. В это время в Москве начнется сильный снегопад, который продлится до утра субботы, 10 января, и будет сопровождаться порывами ветра до 18 м/с. Наиболее сильные осадки ожидаются ночью и днем пятницы, 9 января. За два дня выпадет свыше 30 см снега.

«Городские службы работают в усиленном режиме. В цикличном режиме — каждые несколько часов — будут проводиться работы по сплошному механизированному прометанию с противогололедной обработкой проезжей части и тротуаров», — сказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Несколькими часами ранее синоптики Гидрометцентра выпустили экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве и Подмосковье. Как уточнили специалисты, в Москве с 18:00 8 января до 21:00 9 января ожидаются сильный снег, местами метель, усиление ветра с порывами до 18 м/с, а также гололедица и снежные заносы на дорогах.

Ранее на Камчатке тысячи человек остались без света и тепла из-за метели.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27574657_rnd_7",
    "video_id": "record::5482c4b0-b855-42ba-a43a-6de44d7d8931"
}
 
Теперь вы знаете
Как СССР чуть не растопил Арктику и не заморозил Европу: 7 грандиозных заброшенных проектов Союза
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+