Москвичей предупредили о мощном снегопаде в ближайшие дни

В Москве в ближайшие дни ожидаются мощный снегопад и сильный ветер. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства столицы в Telegram-канале.

По прогнозам синоптиков, вечером четверга, 8 января, погода в городе резко ухудшится. В это время в Москве начнется сильный снегопад, который продлится до утра субботы, 10 января, и будет сопровождаться порывами ветра до 18 м/с. Наиболее сильные осадки ожидаются ночью и днем пятницы, 9 января. За два дня выпадет свыше 30 см снега.

«Городские службы работают в усиленном режиме. В цикличном режиме — каждые несколько часов — будут проводиться работы по сплошному механизированному прометанию с противогололедной обработкой проезжей части и тротуаров», — сказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Несколькими часами ранее синоптики Гидрометцентра выпустили экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве и Подмосковье. Как уточнили специалисты, в Москве с 18:00 8 января до 21:00 9 января ожидаются сильный снег, местами метель, усиление ветра с порывами до 18 м/с, а также гололедица и снежные заносы на дорогах.

Ранее на Камчатке тысячи человек остались без света и тепла из-за метели.