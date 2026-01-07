В Госдуме рассказали, отстранят ли спортсменов из США из-за ситуации в Венесуэле

Роднина: сомневаюсь в том, что на спортсменов из США наложат санкции

Депутат Госдумы Ирина Роднина сомневается в том, что на спортсменов из США наложат санкции из-за ситуации в Венесуэле, передает Sport24.

«Давайте перестанем говорить слово «справедливо». Я очень сомневаюсь в том, что на спортсменов из США наложат санкции. Говорить о справедливости сложно — нужно говорить о реальности», — сказала Роднина.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он также заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы бойцами спецподразделения «Дельта».

Российские спортсмены были отстранены FIS от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее было названо условие, при котором спортсменов из США отстранят от соревнований.