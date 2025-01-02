Рождественские Святки — 2025: история и традиции

Когда будут Святки в 2025 году и как правильно колядовать в период между Рождеством и Крещением

Рождественские Святки — праздничный период, в котором соединяются древние обычаи и христианские традиции. Веселые колядки, гадания, щедрые застолья и добрые дела — все это наполняет дни между Рождеством и Крещением ощущением праздника и чуда. Подробнее об истории и традициях одного из самых волшебных периодов года — в материале «Газеты.Ru».

Когда начинаются Святки в 2025 году

Рождественские Святки — период между двумя большими церковными праздниками — Рождеством Христовым, 7 января, и Крещением Господнем, 19 января. В разных источниках можно встретить разные версии их продолжительности.

с 7 по 17 января включительно такие даты Святок указываются в большинстве церковных источниках

Есть упоминания и других дат: с 7 по 18 января или с 8 по 19 января. Но с религиозной точки зрения они не слишком логичны, потому что включают день обязательного для православных строгого поста (Крещенский Сочельник). Появляется противоречие с русской святочной традицией веселиться и устраивать гулянья.

Что такое Рождественские Святки

Название «Святки», вероятно, происходит от слова «святой», по другой версии — от глагола «святить» (то есть — прославлять). Они ассоциируются с христианским праздником Рождества Христова, но при этом сохраняют и большое влияние народных, еще языческих традиций и обычаев.

Одним из первых, кто упоминал Святки в своих трудах, был христианский богослов Ефрем Сирин, который жил в IV веке. Он писал о двухнедельном периоде после Рождества, когда греческие христиане прославляли появление на свет Мессии. Этот праздник был временем духовной радости. Люди выражали благодарность за рождение Иисуса Христа, Спасителя человечества.

close Валерий Морев/РИА Новости

В 567 году на соборе в Туре Церковь объявила праздничными следующие за Рождеством 12 дней. Этот период назвали «Святыми днями». Он символизировал призванных Иисусом Христом 12 апостолов и завершался праздником Крещения, когда вспоминают крещение Иисуса на реке Иордан.

До революции 1917 года в России это были государственные выходные, наподобие наших нынешних новогодних, рассказал «Газете.Ru» Николай Савченко, священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге. В странах Запада такая традиция рождественского отдыха сохранилась, но у них Рождество празднуется по новому стилю — 25 декабря.

В Советском Союзе из-за антирелигиозной борьбы празднование Рождества заметили на празднование Нового года. В крестьянском быту в России это [Святки] было время отдыха, поскольку все под снегом и при морозе, и народ, кроме отдыха, занимался только домашним хозяйством. Николай Савченко священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге

Как отмечали Рождественские Святки на Руси — традиции

С 7 по 17 января, от Рождества до Крещения, в каждом доме на Руси царила атмосфера радости, единения и веселья. Этот период воспринимался как время чудес, когда стирались границы между мирами, потому особое внимание уделялось ритуалам и обрядам.

Колядки

Одним из самых любимых и широко распространенных обычаев были колядки. Молодежь и дети наряжались в красочные костюмы, ходили по домам с прославляющими Рождество песнями и желали другим здоровья, счастья и достатка. Взамен колядующие получали угощения — пироги, сладости, орехи, а иногда даже деньги. Для усиления эффектности участники наряжались в маски животных и других персонажей: козы, медведя, ведьмы и т.д. Славяне верили, что чем больше колядующих придет в дом, тем удачнее будет год.

Святочные гадания

Святки считались временем, когда стираются границы между мирами, а значит можно было узнать будущее. Особенно популярными были гадания среди девушек, которые стремились узнать имя или облик своего будущего жениха. Использовали зеркала, свечи, кольца, зерно и даже тени от горящих предметов. Кроме того, наши предки гадали на удачу, урожай, здоровье и погоду, веря, что в это время судьба подает наиболее правдивые знаки.

Как гадали на Руси в Святки Гадание на зеркалах. Девушка оставалась в темной комнате с двумя зеркалами, поставленными друг напротив друга, и свечой. В зеркальном коридоре, по поверью, должен был появиться образ будущего жениха. Это гадание требовало тишины и сосредоточенности, так как верили, что неосторожность могла выпустить в мир людей злых духов.



Гадание на свечах и воде. В миску наливали воду и опускали туда зажженную свечу. По форме восковых потеков или по движению пламени судили о судьбе. Например, ровное горение предвещало спокойный год, а треск свечи — трудности.



Гадание на бумаге. Сжигали лист бумаги, а затем по его тени, которая падала на стену, пытались понять, чего ждать в будущем. Тень могла напоминать фигуры, символизирующие дом, путешествие, человека или животное.



Гадание на кутье. За столом брали ложку кутьи, не глядя, и считали количество зерен. Четное число обещало замужество и удачу, а нечетное — необходимость подождать еще какое-то время.



Гадание на сапоге. Девушки снимали один сапог и бросали его через плечо. Направление носка показывало сторону, откуда придет жених.



Гадание на нити. Несколько нитей разной длины поджигали одновременно. Чья нить сгорала быстрее всех, могла быть уверенной в успехе в начинаниях, а обладательнице медленно тлеющей нити сулили одни препятствия.

close Гаданье боярышень. Журнал «Живописное обозрение» 1890 г. Wikimedia Commons

Праздничный стол

Застолья на Святки были щедрыми и обильными. Главным угощением часто становилась кутья — блюдо из зерновых с медом и маком, символизирующее достаток и плодородие. На столе обязательно присутствовали блины, пироги, кисели, мясные блюда и сладости. Особое значение придавалось числу блюд: их должно было быть 12, как апостолов. За праздничным столом собирались всей семьей, а каждый гость был желанным, так как считалось, что он приносит счастье и благословение.

Народные гулянья и развлечения

Люди катались на санях, устраивали хороводы, водили ряженых и ставили шуточные представления. Популярностью пользовались игры и забавы, в которых принимали участие как взрослые, так и дети. Ряженые, которые участвовали в постановочных театральных сценках, обязательно облачались в образы мифических и сказочных героев, которые символизировали силу природы, плодородие и оберег от зла. Такие гулянья сближали людей, создавали особую атмосферу и укрепляли дух общины.

Милосердие и помощь нуждающимся

В святочные дни старались помогать бедным, больным и заключенным. Было принято приносить еду, одежду и подарки в дома для сирот и нуждающихся. В тюрьмы и больницы приходили с угощениями, чтобы подарить радость даже тем, кто не мог провести праздник в кругу семьи. Милосердие и помощь ближнему воспринимали как важное духовное дело.

Символика света и огня

Особую роль на Святки играл огонь. В домах зажигали свечи и лампады, которые символизировали очищение, тепло и свет, принесенный в мир рождением Христа. Считалось, что именно эти огоньки создавали атмосферу уюта и праздничности, защищая дом от тьмы и негатива.

«Традиция ставить рождественскую елку — достаточно поздняя традиция. На Руси ее не было, а этот обычай пришел к нам из лютеранской части Германии. Однако он имел там общехристианский смысл украшения вечнозеленого дерева во образ вечной жизни», — добавил священник.

close Художник Николай Корнильевич Пимоненко. «Гадание о судьбе по теням», 1988 год Красноярский музей Сурикова

Как сегодня отмечают Святки

Для верующих главное событие этого периода — участие в церковных богослужениях. В храмах проводят праздничные литургии, прославляющие рождение Христа. А вместо старинных колядок церковь утвердила тропари краткие молитвенные песнопения и другие духовные песнопения.

После завершения строгого Рождественского поста праздничный стол верующих ломится от еды. Семьи готовят традиционные блюда. Эти застолья — не просто трапеза, а время для общения, радости и гостеприимства, которые продолжают древние обычаи встречать гостей с открытой душой.

Исторически церковь относилась к народным святочным гуляньям неоднозначно. На VI Вселенском соборе (680–681 годы) официально запретили гадания, колядование и маскарады, которые называли остатками языческих верований, не соответствующими христианским ценностям. Так, церковь предложила ориентироваться на благотворительные и духовные практики, принятые в Византии. Верующим рекомендовали посещать тюрьмы и помогать бедным, а также принимать в дом каждого гостя, видя в этом проявление Божьей благодати.

В дни Рождественских Святок важно помнить, что это — Христово Рождество, и потому нам следует помнить заповеди Божьи и стараться жить по-евангельски, о чем многие забывают в наше время. Николай Савченко священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге

Несмотря на церковные запреты, в ряде регионов до сих пор сохраняются традиции колядования. Дети и молодежь наряжаются, исполняют праздничные песни, прославляющие рождение Христа, и получают за это угощения. Современные колядки, утратили связь с языческими маскарадами и превратились в визиты с добрыми пожеланиями.

close Виктор Драчев/РИА Новости

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