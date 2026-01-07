В Испании пресекли крупный канал поставок метамфетамина в Европу

Полиция Испании вместе с Управлением по борьбе с наркотиками США ликвидировала испано-мексиканскую преступную группировку, которая занималась поставками метамфетамина в Европу. Об этом сообщается на сайте правоохранительных органов королевства.

По данным ведомства, наркотики доставлялись из Мексики внутри мраморных плит и статуй, предназначенных для легального бизнеса по обработке камня. В ходе операции была полностью ликвидирована преступная организация, которую полиция считает одним из крупнейших поставщиков метамфетамина на европейский рынок. Правоохранители задержали девять человек.

На днях Telegram-канал Baza писал, что сотрудники ФТС России и Балтийской таможни задержали партию кокаина из Латинской Америки, стоимость которой оценивается в 600 млн рублей. По данным журналистов, наркотик был скрыт в полостях морского контейнера, доставленного грузовым судном. В ходе досмотра контейнер просканировали и проверили с помощью служебных собак. Внутри обшивки нашли 40 брикетов с кокаином и кристаллами.

Ранее американский сенатор назвал страны «наркотического халифата».