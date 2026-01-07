Размер шрифта
Новости политики

Украина и США обсуждают в Париже практическую часть мирного урегулирования

Умеров: делегации Украины и США в Париже переходят к этапу практических решений
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Переговоры с Украины и США в Париже переходят к этапу практических решений. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров в своем Telegram-канале.

«Важно, что подходы все больше переходят из плоскости политических заявлений в плоскость практических решений», — написал он.

По словам главы украинской делегации, стороны переговоров имеют четкое понимание поэтапного движения в сторону реализации договоренностей. Умеров отметил, что в центре внимания находятся, в частности, конкретные параметры гарантий безопасности и логика дальнейших шагов мирного процесса.

Переговоры делегаций Украины и США в Париже продолжаются уже второй день. Накануне состоялся саммит «коалиции желающих», в котором приняли участие лидеры европейских стран, а также спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. На встрече присутствовала делегация Киева во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По итогам встречи украинский лидер, а также премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон подписали декларацию о развертывании многонациональных сил на Украине после окончания конфликта.

Ранее Politico узнало об отказе США подписывать декларацию о безопасности Украины.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27574591_rnd_5",
    "video_id": "record::7b2601c7-033b-4ba6-a516-4fad86ae0e42"
}
 
