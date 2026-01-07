Размер шрифта
Новости. Общество

В Госдуме предложили изучать колядки в школах

Депутат Милонов: на «Разговорах о важном» в школах следует изучать колядки
Виктор Драчев/РИА Новости

В программу «Разговоров о важном» в школах можно было бы включить изучение рождественских колядок. Об этом ТАСС заявил заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

«Рождественские колядки есть неотъемлемая часть нашей традиции, нашей истории. Поэтому смело можно выделить один-два «Разговора о важном» в школе именно для того, чтобы дети, особенно маленькие дети учили бы рождественские колядки», — сказал депутат.

Милонов добавил, что ни один «нормальный человек» не будет против, чтобы дети пели колядки. По его словам, эта традиция уже не является экзотикой.

В октябре прошлого года генеральный директор киностудии «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров заявил, что стоит заменить школьные «Разговоры о важном» уроками кино. Он считает, что занятия о кинематографе могут стать любимыми у учеников. По его мнению, это зависит от того, как Министерство просвещения реализует такие уроки.

Ранее Милонов провел рейд по борделям в Санкт-Петербурге.

