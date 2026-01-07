Размер шрифта
США проводят задержание российского нефтяного танкера

Reuters: США проводят захват российского нефтяного танкера «Маринера»
Petty Officer 2nd Class Christine Montgomery/U.S. Navy via AP

США проводят операцию по захвату российского нефтяного танкера после более чем двухнедельной погони через Атлантику. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники.

Захват судна, который может обострить напряженность в отношениях с Россией, произошел после того, как танкер, первоначально известный как Bella-1, проскользнул через американскую морскую «блокаду» танкеров, находящихся под санкциями, и отклонил требования береговой охраны США остановиться.

Официальный представитель США заявил агентству, что операция проводится Береговой охраной и вооруженными силами США.

До этого газета The Times сообщила, что Великобритания, Ирландия, США и Франция задействовали авиацию для наблюдения за российским нефтяным танкером «Маринера» в Атлантическом океане.

В МИД РФ заявили, что Москва с обеспокоенностью отслеживает аномальную ситуацию вокруг «Маринеры». Судно плавает в международных водах Северной Атлантики под государственным флагом России и в полном соответствии с нормами международного морского права, отметили в министерстве. Там назвали пристальное внимание американских и натовских военных к танкеру «немотивированным».

Ранее СМИ сообщили об отправке Россией подводной лодки для защиты танкера у Венесуэлы.

