Дмитрий Дибров увеличил гонорар почти в два раза после развода

Продюсер Сергей Дворцов рассказал kp.ru, что телеведущий Дмитрий Дибров после развода поднял свой гонорар на частные мероприятия почти в два раза.

По словам Дворцова, Дибров получает от 4 миллионов рублей за выступление на корпоративе. Раньше он брал 2,5 миллиона рублей за мероприятия.

«Цитируемость выросла — растут и гонорары. Заказчики хотят видеть на своих праздниках нашумевших в инфополе артистов», — отметил продюсер.

Шоумен добавил, что не все знаменитости поднимают гонорары на фоне слухов о своей личной жизнью. В пример он привел телеведущую Леру Кудрявцеву, которая не изменила свой ценник на корпоративы на фоне своих конфликтов с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым.

«У нее как было 3–4 млн рублей за ведение корпоратива (в зависимости от города и статуса заказчика), так и осталось. Если Леру приглашают провести мероприятие давние знакомые, то возможна и скидка процентов в 20», — рассказал Дворцов.

Ранее Джигурда назвал пятого наследника главной целью на 2026 год.