Новости. Общество

Появились кадры крушения вертолета в Пермском крае

Прокуратура опубликовала видео крушения вертолета в Пермском крае 
В Пермском крае опубликовали кадры крушения вертолета. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры по региону в Telegram-канале.

На обнародованных кадрах можно заметить, что небольшой вертолет низко пролетал над горнолыжным курортом и зацепился за тросы над канатной дорогой, а затем разбился о снежный покров. На кадрах видно, что хвост воздушного судна был разломан.

До этого на странице базы отдыха «Ашатли-парк» в социальной сети «ВКонтакте», где разбился вертолет, сообщили, что горнолыжный комплекс временно закрыли.

Инцидент произошел 7 января в Бардымском округе Пермского края. В пресс-службе ГУ МЧС России по региону сообщили, что в результате крушения двух человек спасти не удалось.

Ранее были опубликованы первые кадры с места крушения вертолета в Пермском крае.
 
