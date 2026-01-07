Появились кадры крушения вертолета в Пермском крае

В Пермском крае опубликовали кадры крушения вертолета. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры по региону в Telegram-канале.

На обнародованных кадрах можно заметить, что небольшой вертолет низко пролетал над горнолыжным курортом и зацепился за тросы над канатной дорогой, а затем разбился о снежный покров. На кадрах видно, что хвост воздушного судна был разломан.

До этого на странице базы отдыха «Ашатли-парк» в социальной сети «ВКонтакте», где разбился вертолет, сообщили, что горнолыжный комплекс временно закрыли.

Инцидент произошел 7 января в Бардымском округе Пермского края. В пресс-службе ГУ МЧС России по региону сообщили, что в результате крушения двух человек спасти не удалось.

Ранее были опубликованы первые кадры с места крушения вертолета в Пермском крае.