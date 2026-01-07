Размер шрифта
Врачи спасли юную москвичку, пытавшуюся на спор проглотить целый мандарин

В Москве 20-летняя девушка едва не задохнулась из-за спора за новогодним столом. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, юная москвичка решила выполнить челлендж, предложенный пьяными друзьями. Однако попытка оказалась неудачной, и фрукт застрял у девушки в горле, что спровоцировало удушье.

Друзья кинулись на помощь и стали давить потерпевшей на грудь. Девушка смогла выплюнуть мандарин, но в результате у нее оказалось сломано ребро.

Затем пострадавшую доставили в больницу, где у нее диагностировали острую асфиксию и перелом. Сейчас девушка восстанавливается после инцидента, произошедшего в новогоднюю ночь.

Ранее у россиянина во время празднования Нового года застрял мандарин в заднем проходе. 

