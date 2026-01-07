7 января — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

7 января православные верующие отмечают один из главных христианских праздников — Рождество Христово. С этого дня начинаются святочные гулянья — с колядками, играми и гаданиями. В дореволюционной России сегодня праздновали День победы над Наполеоном. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 7 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 7 января

День победы над Наполеоном Бонапартом

До Октябрьской революции 1917 года в России ежегодно отмечали важную историческую дату — День победы над Наполеоном Бонапартом, или День победы в Отечественной войне 1812 года. По старому стилю праздник приходился на 25 декабря, что соответствует 7 января по новому стилю.

В этот день вышел манифест императора Александра I, который ознаменовал окончание войны.

В День победы над Наполеоном в храмах служили особые службы и весь день напоминали людям о событии торжественным колокольным звоном.

Адольф Нортон, «Отступление армии Наполеона из Москвы», 1851 г. Wikimedia Commons

День глупой походки

Этот шуточный праздник появился в 2011 году по инициативе любителей британского юмористического шоу «Летающий цирк Монти Пайтона», которое стало квинтэссенцией современной британской культуры и английского юмора. В одном из скетчей фигурировал вымышленный персонаж, работающий в «Министерстве глупой походки». Он иронично изображал неэффективность бюрократии.

Вот уже много лет 7 января организаторы праздника призывают жителей разных стран присоединиться к парадам и флешмобам и совершать смешные движения во время ходьбы. Цель веселого праздника — отвлечься от повседневных проблем.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 7 января в других странах

День древних камней — США. Этот неформальный праздник отмечают энтузиасты геологии и любители древности. Он направлен на популяризацию наук, изучающих строение и историю Земли. В музеях в этот день проходят тематические выставки и лекции, а коллекционеры камней и минералов устраивают встречи и форумы.

Праздник семи трав «Дзиндзицу» — Япония. Эту дату празднуют в Японии в седьмой день нового года, она знаменует смену сезонов по лунному календарю. На праздник был распространен обычай подносить божествам жидкую рисовую кашу с добавлением «семи счастливых трав». Раньше японцы вкушали блюдо, чтобы зарядиться здоровьем на год вперед, сейчас это своеобразный вид детокса после новогодних излишеств.

День темпуры — США. Гастрономический праздник посвящен японскому блюду из овощей, рыбы, креветок и других морепродуктов, приготовленных в легком кляре. С одной стороны, это дань уважения к богатым традициям японской кухни, с другой — отличная возможность разнообразить стол.

eQuinox Studio/Shutterstock/FOTODOM

Религиозные праздники 7 января

Рождество Христово

(двенадцати важнейших после Пасхи годовых церковных праздников в православии)

Рождество Христово — это один из главных праздников для православных христиан. Он входит в число двунадесятых, ему предшествует сорокадневный строгий пост.

В праздник вспоминают события Рождества Христова. Согласно каноническим источникам, по указу римского императора Октавиана Августа в то время началась перепись населения, и жители должны были вернуться в «свои города». Иосиф и Мария направились в Вифлеем. На ночь они остановились в пещере, которую пастухи использовали как укрытие от непогоды и хлев для скота. В ней и появился на свет Спаситель. Пастухи первыми пришли поклониться Богородице и Богомладенцу, после того как Ангел возвестил им об этом радостном событии. Вслед за ними к Царю Мира прибыли волхвы. Пуститься в путь их побудило появление на небосводе необычной звезды. Они принесли Иисусу дары — золото, ладан и смирну (ароматическое масло, которое часто использовали для бальзамирования умершего; этот дар — символ грядущей искупительной жертвы Христа).

Рождество отмечают с особой торжественностью. В большинстве храмов ранним вечером 6 января совершается всенощное бдение, а ночью с 6 на 7 января — праздничная литургия. Иногда их объединяют как одно продолжительное богослужение.

Народные праздники и приметы 7 января

Рождество и Святки

Издавна с празднованием Рождества связаны многочисленные народные обычаи. Это было время святочных гуляний, которые продолжались до Крещения. В праздник за столом собирались самые близкие, чтобы разделить трапезу и особую радость. На Руси тщательно готовились к Рождеству. После длительного поста хозяйки накрывали богатый стол. Традиционно подавали блюда из свинины, запеченного гуся или фаршированную утку.

В Святки устраивали гуляния с ряжеными, игрища, катания на санях. Это было время гаданий. На праздник старались надеть новый наряд, чтобы год был щедрым и удачливым.

Прихожане во время Рождественского богослужения в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске, 7 января 2025 года Александр Кряжев/РИА Новости

Приметы

Ясное утро — к морозам.

Мелкий снег сыпет с неба — вторая половина зимы будет мягкой.

Вечером разлаялись собаки — быть снегопаду.

Воробьи и сороки расшумелись — грядет потепление.

Много снега навалило к Рождеству — будет щедрый урожай хлеба.

Кошка в закутке клубком свернулась — крепкий мороз ударит.

Какие исторические события произошли 7 января

1610 год — Галилео Галилей открыл четыре крупнейших спутника Юпитера.

— Галилео Галилей открыл четыре крупнейших спутника Юпитера. 1726 год — в Петербургской Академии наук прошло первое заседание.

— в Петербургской Академии наук прошло первое заседание. 1785 год — француз Жан-Пьер Франсуа Бланшар вместе с американцем Джоном Джеффрисом впервые пересекли Ла-Манш на воздушном шаре.

Подъём воздушного шара во дворце Нордейнде, Гаага, 1785 год Wikimedia Commons

1839 — на заседании Парижской академии наук объявлено об изобретении Дагером и Ньепсом дагеротипии. Эту дату считают днем появления фотографии.

— на заседании Парижской академии наук объявлено об изобретении Дагером и Ньепсом дагеротипии. Эту дату считают днем появления фотографии. 1928 год — в СССР состоялся первый полет самолета У-2, известного как «кукурузник».

— в СССР состоялся первый полет самолета У-2, известного как «кукурузник». 1953 год — президент США Гарри Трумэн заявил о наличии у США водородной бомбы.

— президент США Гарри Трумэн заявил о наличии у США водородной бомбы. 1988 год — в ходе Афганской войны начался бой у высоты 3234: советские десантники одержали победу над моджахедами. События легли в основу фильма Федора Бондарчука «9 рота».

1993 год — произошло массовое убийство сербов мусульманскими формированиями в деревне Кравицы, событие получило название «бойня в Кравице». Жертвами стали более 40 человек.

— произошло массовое убийство сербов мусульманскими формированиями в деревне Кравицы, событие получило название «бойня в Кравице». Жертвами стали более 40 человек. 2015 год — в результате террористического акта в редакции Charlie Hebdo в Париже погибло 12 человек.

Дни рождения и юбилеи 7 января

В 1502 году родился Григорий XIII — 226-й Римский папа, осуществивший реформу календаря: вместо юлианского ввел более точный григорианский.

— 226-й Римский папа, осуществивший реформу календаря: вместо юлианского ввел более точный григорианский. В 1827 году родился Сэндфорд Флеминг — канадский инженер-железнодорожник, дизайнер почтовых марок, инициатор введения часовых поясов.

— канадский инженер-железнодорожник, дизайнер почтовых марок, инициатор введения часовых поясов. В 1876 году родился Василий Гиляровский — русский и советский психиатр, академик АМН СССР.

— русский и советский психиатр, академик АМН СССР. В 1902 году родился Сергей Худяков — советский военачальник, маршал авиации.

— советский военачальник, маршал авиации. В 1911 году родилась Мария Миронова — актриса театра, кино и эстрады, народная артистка СССР, мать актера Андрея Миронова.

— актриса театра, кино и эстрады, народная артистка СССР, мать актера Андрея Миронова. В 1917 году родилась Нина Сазонова — актриса театра и кино, певица, народная артистка СССР.

— актриса театра и кино, певица, народная артистка СССР. В 1935 году родился Валерий Кубасов — советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза.

Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Валерий Кубасов Александр Моклецов/РИА Новости

Кто отмечает дни рождения

78 лет исполняется Наталье Гвоздиковой — советской и российской актрисе театра и кино, народной артистке РФ («Рожденная революцией»).

— советской и российской актрисе театра и кино, народной артистке РФ («Рожденная революцией»). 70 лет исполняется Дэвиду Карузо — американскому актеру кино и телевидения, лауреату «Золотого глобуса» («C.S.I.: Место преступления Майами»).

— американскому актеру кино и телевидения, лауреату «Золотого глобуса» («C.S.I.: Место преступления Майами»). 68 лет исполняется Линде Козловски — американской актрисе театра, кино и телевидения («Данди по прозвищу «Крокодил»).

— американской актрисе театра, кино и телевидения («Данди по прозвищу «Крокодил»). 65 лет исполняется Екатерине Семеновой — советской и российской эстрадной певице, композитору и киноактрисе.

— советской и российской эстрадной певице, композитору и киноактрисе. 64 года исполняется Александру Дугину — российскому философу, политологу, общественному деятелю.

— российскому философу, политологу, общественному деятелю. 62 года исполняется Кристиану Лабутену — французскому дизайнеру-модельеру обуви.

— французскому дизайнеру-модельеру обуви. 62 года исполняется Николасу Кейджу — американскому актеру, кинорежиссеру и продюсеру, лауреату премий «Оскар» («Призрачный гонщик», «Угнать за 60 секунд»).

Netflix