7 января — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 7 января
- День победы над Наполеоном Бонапартом
До Октябрьской революции 1917 года в России ежегодно отмечали важную историческую дату — День победы над Наполеоном Бонапартом, или День победы в Отечественной войне 1812 года. По старому стилю праздник приходился на 25 декабря, что соответствует 7 января по новому стилю.
В этот день вышел манифест императора Александра I, который ознаменовал окончание войны.
В День победы над Наполеоном в храмах служили особые службы и весь день напоминали людям о событии торжественным колокольным звоном.
- День глупой походки
Этот шуточный праздник появился в 2011 году по инициативе любителей британского юмористического шоу «Летающий цирк Монти Пайтона», которое стало квинтэссенцией современной британской культуры и английского юмора. В одном из скетчей фигурировал вымышленный персонаж, работающий в «Министерстве глупой походки». Он иронично изображал неэффективность бюрократии.
Вот уже много лет 7 января организаторы праздника призывают жителей разных стран присоединиться к парадам и флешмобам и совершать смешные движения во время ходьбы. Цель веселого праздника — отвлечься от повседневных проблем.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 7 января в других странах
День древних камней — США. Этот неформальный праздник отмечают энтузиасты геологии и любители древности. Он направлен на популяризацию наук, изучающих строение и историю Земли. В музеях в этот день проходят тематические выставки и лекции, а коллекционеры камней и минералов устраивают встречи и форумы.
Праздник семи трав «Дзиндзицу» — Япония. Эту дату празднуют в Японии в седьмой день нового года, она знаменует смену сезонов по лунному календарю. На праздник был распространен обычай подносить божествам жидкую рисовую кашу с добавлением «семи счастливых трав». Раньше японцы вкушали блюдо, чтобы зарядиться здоровьем на год вперед, сейчас это своеобразный вид детокса после новогодних излишеств.
День темпуры — США. Гастрономический праздник посвящен японскому блюду из овощей, рыбы, креветок и других морепродуктов, приготовленных в легком кляре. С одной стороны, это дань уважения к богатым традициям японской кухни, с другой — отличная возможность разнообразить стол.
Религиозные праздники 7 января
- Рождество Христово
Рождество Христово — это один из главных праздников для православных христиан. Он входит в число двунадесятых (двенадцати важнейших после Пасхи годовых церковных праздников в православии), ему предшествует сорокадневный строгий пост.
В праздник вспоминают события Рождества Христова. Согласно каноническим источникам, по указу римского императора Октавиана Августа в то время началась перепись населения, и жители должны были вернуться в «свои города». Иосиф и Мария направились в Вифлеем. На ночь они остановились в пещере, которую пастухи использовали как укрытие от непогоды и хлев для скота. В ней и появился на свет Спаситель. Пастухи первыми пришли поклониться Богородице и Богомладенцу, после того как Ангел возвестил им об этом радостном событии. Вслед за ними к Царю Мира прибыли волхвы. Пуститься в путь их побудило появление на небосводе необычной звезды. Они принесли Иисусу дары — золото, ладан и смирну (ароматическое масло, которое часто использовали для бальзамирования умершего; этот дар — символ грядущей искупительной жертвы Христа).
Рождество отмечают с особой торжественностью. В большинстве храмов ранним вечером 6 января совершается всенощное бдение, а ночью с 6 на 7 января — праздничная литургия. Иногда их объединяют как одно продолжительное богослужение.
Народные праздники и приметы 7 января
- Рождество и Святки
Издавна с празднованием Рождества связаны многочисленные народные обычаи. Это было время святочных гуляний, которые продолжались до Крещения. В праздник за столом собирались самые близкие, чтобы разделить трапезу и особую радость. На Руси тщательно готовились к Рождеству. После длительного поста хозяйки накрывали богатый стол. Традиционно подавали блюда из свинины, запеченного гуся или фаршированную утку.
В Святки устраивали гуляния с ряжеными, игрища, катания на санях. Это было время гаданий. На праздник старались надеть новый наряд, чтобы год был щедрым и удачливым.
- Приметы
Иней на деревьях — к богатому урожаю.
Ясное утро — к морозам.
Мелкий снег сыпет с неба — вторая половина зимы будет мягкой.
Вечером разлаялись собаки — быть снегопаду.
Воробьи и сороки расшумелись — грядет потепление.
Много снега навалило к Рождеству — будет щедрый урожай хлеба.
Кошка в закутке клубком свернулась — крепкий мороз ударит.
Какие исторические события произошли 7 января
- 1610 год — Галилео Галилей открыл четыре крупнейших спутника Юпитера.
- 1726 год — в Петербургской Академии наук прошло первое заседание.
- 1785 год — француз Жан-Пьер Франсуа Бланшар вместе с американцем Джоном Джеффрисом впервые пересекли Ла-Манш на воздушном шаре.
- 1839 — на заседании Парижской академии наук объявлено об изобретении Дагером и Ньепсом дагеротипии. Эту дату считают днем появления фотографии.
- 1928 год — в СССР состоялся первый полет самолета У-2, известного как «кукурузник».
- 1953 год — президент США Гарри Трумэн заявил о наличии у США водородной бомбы.
- 1988 год — в ходе Афганской войны начался бой у высоты 3234: советские десантники одержали победу над моджахедами. События легли в основу фильма Федора Бондарчука «9 рота».
- 1993 год — произошло массовое убийство сербов мусульманскими формированиями в деревне Кравицы, событие получило название «бойня в Кравице». Жертвами стали более 40 человек.
- 2015 год — в результате террористического акта в редакции Charlie Hebdo в Париже погибло 12 человек.
Дни рождения и юбилеи 7 января
- В 1502 году родился Григорий XIII — 226-й Римский папа, осуществивший реформу календаря: вместо юлианского ввел более точный григорианский.
- В 1827 году родился Сэндфорд Флеминг — канадский инженер-железнодорожник, дизайнер почтовых марок, инициатор введения часовых поясов.
- В 1876 году родился Василий Гиляровский — русский и советский психиатр, академик АМН СССР.
- В 1902 году родился Сергей Худяков — советский военачальник, маршал авиации.
- В 1911 году родилась Мария Миронова — актриса театра, кино и эстрады, народная артистка СССР, мать актера Андрея Миронова.
- В 1917 году родилась Нина Сазонова — актриса театра и кино, певица, народная артистка СССР.
- В 1935 году родился Валерий Кубасов — советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза.
Кто отмечает дни рождения
- 78 лет исполняется Наталье Гвоздиковой — советской и российской актрисе театра и кино, народной артистке РФ («Рожденная революцией»).
- 70 лет исполняется Дэвиду Карузо — американскому актеру кино и телевидения, лауреату «Золотого глобуса» («C.S.I.: Место преступления Майами»).
- 68 лет исполняется Линде Козловски — американской актрисе театра, кино и телевидения («Данди по прозвищу «Крокодил»).
- 65 лет исполняется Екатерине Семеновой — советской и российской эстрадной певице, композитору и киноактрисе.
- 64 года исполняется Александру Дугину — российскому философу, политологу, общественному деятелю.
- 62 года исполняется Кристиану Лабутену — французскому дизайнеру-модельеру обуви.
- 62 года исполняется Николасу Кейджу — американскому актеру, кинорежиссеру и продюсеру, лауреату премий «Оскар» («Призрачный гонщик», «Угнать за 60 секунд»).
- 54 года исполняется Светлане Журовой — российской конькобежке, чемпионке Олимпийских игр, депутату Госдумы.