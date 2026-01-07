Автобус влетел дерево и парализовал движение в Подмосковье

На Ильинском шоссе в Подмосковье автобус врезался в дерево, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Авария произошла в подмосковной Александровке — автобус влетел в дерево. На месте несколько машин скорой помощи, движение на Ильинском шоссе затруднено», — отмечается в публикации.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что в районе места ДТП обильно идет снег. Рядом с аварийным автобусом стоит пожарный автомобиль. На противоположной обочине припарковано несколько автомобилей скорой помощи.

Проезд в районе места аварии возможен только в один ряд, сотрудники ДПС организовали реверсивное движение.

Столкновение произошло после заноса, уточняет Telegram-канал «МК: срочные новости».

«Автобус занесло на дороге, он врезался в дерево, которое упало на машину. В легковушке серьезную травму ноги получил водитель, который ехал с женой и детьми», — говорится в его публикации.

