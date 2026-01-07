Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Автобус влетел дерево и парализовал движение в Подмосковье

В Подмосковье автобус протаранил дерево, движение затруднено
Telegram-канал «Осторожно, Москва»

На Ильинском шоссе в Подмосковье автобус врезался в дерево, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Авария произошла в подмосковной Александровке — автобус влетел в дерево. На месте несколько машин скорой помощи, движение на Ильинском шоссе затруднено», — отмечается в публикации.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что в районе места ДТП обильно идет снег. Рядом с аварийным автобусом стоит пожарный автомобиль. На противоположной обочине припарковано несколько автомобилей скорой помощи.

Проезд в районе места аварии возможен только в один ряд, сотрудники ДПС организовали реверсивное движение.

Столкновение произошло после заноса, уточняет Telegram-канал «МК: срочные новости».

«Автобус занесло на дороге, он врезался в дерево, которое упало на машину. В легковушке серьезную травму ноги получил водитель, который ехал с женой и детьми», — говорится в его публикации.

Ранее на Сахалине поезд протаранил авто на переезде.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27574585_rnd_7",
    "video_id": "record::4e776ce1-9ce8-4916-a3a0-f8f169625bf8"
}
 
Теперь вы знаете
Как СССР чуть не растопил Арктику и не заморозил Европу: 7 грандиозных заброшенных проектов Союза
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+