Новости. Общество

В Пермском крае закрыли горнолыжный комплекс из-за упавшего вертолета

В Пермском крае комплекс «Ашатли-парк» закрыли из-за крушения частного вертолета
Shutterstock/FOTODOM

В Пермском крае закрыли горнолыжный комплекс базы отдыха «Ашатли-парк», на территории которой произошло крушение частного вертолета. Об этом сообщили на странице базы отдыха в социальной сети «ВКонтакте».

«Друзья, приносим искренние извинения! На данный момент горнолыжный комплекс временно закрыт», — говорится в сообщении.

Крушение частного вертолета произошло 7 января на территории базы отдыха «Ашатли-парк» в Бардымском округе Пермского края. В пресс-службе ГУ МЧС России по региону сообщили, что в результате крушения двух человек спасти не удалось.

До этого вертолет Eurocopter AS-350 совершил жесткую посадку вблизи деревни Атаевка в Кировском районе Уфы. По данным регионального управления МЧС России, после приземления воздушное судно опрокинулось на бок. Возгорания не последовало, подчеркивается в заявлении. В результате инцидента травму получил пилот, его госпитализировали.

Ранее пассажиры из Москвы отказались лететь в Дубай после «страшного звука» в самолете.

