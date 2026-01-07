В Пермском крае закрыли горнолыжный комплекс из-за упавшего вертолета

В Пермском крае закрыли горнолыжный комплекс базы отдыха «Ашатли-парк», на территории которой произошло крушение частного вертолета. Об этом сообщили на странице базы отдыха в социальной сети «ВКонтакте».

«Друзья, приносим искренние извинения! На данный момент горнолыжный комплекс временно закрыт», — говорится в сообщении.

Крушение частного вертолета произошло 7 января на территории базы отдыха «Ашатли-парк» в Бардымском округе Пермского края. В пресс-службе ГУ МЧС России по региону сообщили, что в результате крушения двух человек спасти не удалось.

До этого вертолет Eurocopter AS-350 совершил жесткую посадку вблизи деревни Атаевка в Кировском районе Уфы. По данным регионального управления МЧС России, после приземления воздушное судно опрокинулось на бок. Возгорания не последовало, подчеркивается в заявлении. В результате инцидента травму получил пилот, его госпитализировали.

