Силуанов объяснил идею налогообложения доходов от вкладов
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Министр финансов Антон Силуанов заявил, что налог с процентов по банковским вкладам свыше миллиона рублей начнут взимать с доходов в 2021 году. Об этом пишет РИА «Новости».
При этом уведомления об уплате данного налога поступят гражданам только в 2022 году.
Силуанов пояснил, что эта мера коснется только получаемых вкладчиками процентов – как с рублевых или валютных счетов в банках, так и с инвестиций в облигации.
При этом изменения размера вклада из-за колебаний курса налогом облагаться не будут. Для вкладов в зарубежной валюте проценты будут пересчитывать по курсу ЦБ за каждый день отдельно.
До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил идею о налоге в 13% с доходов по вкладам.