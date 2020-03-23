СМИ: МВФ может выдать Украине $10 млрд

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Международный валютный фонд (МВФ) может предоставить Украине финансовую помощь в размере $10 млрд. Об этом сообщает портал «Экономическая правда», ссылаясь на источник в Нацбанке Украины (НБУ).

Как отмечается, в данную сумму могут войти $5,5 млрд из трехлетней программы, а $4,5 млрд — для борьбы с коронавирусом. При этом Украина также изучает вариант с повышением финансирования в рамках программы EFF на сумму порядка $10 млрд.

«ЕFF — понятный нам инструмент поддержки, по которому достигнуто предварительное согласие на $5,5 млрд. Можно увеличить объём этой программы и отдать полностью или частично правительству первый, увеличенный с $0,6 млрд до $2—2,5 млрд транш на перекрытие насущных потребностей в связи с коронавирусом», — заявил источник в НБУ.

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