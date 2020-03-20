У подвода «Северного потока — 2» увеличили мощность

У газопровода «Грязовец - КС Славянская», который также подает газ в строящийся газопровод в Европу «Северный поток — 2», была увеличена проектная мощность. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на схему территориального планирования в области федерального трубопроводного транспорта.

Уточняется, что мощность повысили с 55 млрд кубометров газа в год до 84,2 млрд.

Кроме того, газопровод «Грязовец - КС Славянская» обеспечивает подачу газа в Ленинградскую область и промышленную зону «Усть-Луга».

Газопровод «Северный поток — 2» расположен от побережья России через Балтийское море до Германии.

Строительство «Северного потока — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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