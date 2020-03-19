Индекс РТС поднялся более чем на 8%
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В ходе торгов индекс РТС увеличился более чем на 8%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Так, по данным площадки на 18:35 мск, РТС вырос до 901,86 пунктов.
Кроме того, индекс Мосбиржи увеличился на 7,6%, до 2273,26 пункта.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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