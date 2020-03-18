Эксперты предсказали борьбу российских компаний за рынок нефтепродуктов

Российским компаниям придется вступить в борьбу не только на рынке нефти, но и нефтепродуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрошенных экспертов.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что цены на нефтепродукты упали не столь значительно, как на сырую нефть, поэтому в будущем России будет выгоднее перерабатывать сырье внутри страны и отправлять его на экспорт.

Юшков добавил, что на фоне распространения коронавируса в мире падает спрос на нефтепродукты. Однако ситуация, как заявил эксперт, может измениться.

Генеральный директор Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков Виктор Рябов заявил, что у НПЗ России есть запасные мощности, которые можно использовать для увеличения объема производства нефтепродуктов. Дополнительное сырье можно продать с премией вместо нефти, считает эксперт.

Главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов и эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов

предположили неблагоприятные изменения рынка нефтепродуктов из-за карантина. Так, спрос на бензин и дизельное топливо может переписать многолетние минимумы.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране. Он призвал контролировать тарифы на топливо и не допустить повышения цен.