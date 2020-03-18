Поддержка авиакомпаний и турострасли может стоить бюджету 50 млрд рублей

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Отсрочка взыскания налоговых платежей для авиаперевозчиков и туристических компаний может обойтись российскому бюджету в 50 млрд рублей, сообщает издание «Известия» со ссылкой на близкий к правительству источник.

В настоящее время ведется осуждение перечня налогов, выплаты по которым будут отсрочены, отметил источник. Он пояснил, что речь идет в частности о страховых взносах за работников компаний. При этом бюджет может недополучить около 50 млрд рублей в первом квартале 2020 года.

Туристические компании и авиаперевозчики переживают упадок из-за пандемии коронавируса нового типа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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