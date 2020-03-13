«Газпром нефть» рассказала о будущем производстве катализаторов

Совет директоров «Газпром нефти» ознакомился с процессом строительства первого в РФ завода по производству катализаторов для нефтепереработки. Он будет построен в 2021 году.

«Газпром нефть» создает в России самый современный завод по выпуску катализаторов, который обеспечит независимость российской нефтепереработки от зарубежных производителей, заявил председатель Совета директоров «Газпром нефти» Алексей Миллер.

Эксперты отмечают, что цель проекта — обеспечить независимость российской переработки от поставок иностранных производителей катализаторов нефтепереработки. Сегодня более 70% рынка занимают зарубежные производители, ставя отрасль в критическую зависимость.

Новое российское производство сможет обеспечить НПЗ эффективными катализаторами для производства топлива. Кроме того, объем запланирован с учетом потребностей не только отечественного рынка, но и экспорта.

Министерством энергетики РФ проекту присвоен статус национального. Инвестиции «Газпром нефти» превышают 30 млрд рублей.

«Газпром нефть» формирует новое направление бизнеса, привлекая российских ученых к разработке и развитию наукоемких технологий, отечественных поставщиков оборудования и сырья — к созданию импортозамещающей продукции. Уделяя внимание созданию и развитию нового направления бизнеса, «Газпром нефть» демонстрирует диверсифицированный подход, формируя устойчивую базу для дальнейшего развития активов», — отметил Миллер.