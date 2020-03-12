Путин намекнул на причастность Ходарковского к убийствам

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину» намекнул, что бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский связан с организацией убийств.

Глава государства напомнил, что сотрудники службы безопасности ЮКОСа совершали убийства. По его мнению, они делали это не по собственной инициативе, а по указу свыше, хотя личное участие Ходарковского в этом не доказано.

«Не доказано — значит, не доказано. Но доказаны другие были факты его противоправной деятельности, поэтому он получил срок соответствующий», — сказал президент.

Ранее в Минюсте раскрыли детали приговора ЕСПЧ по второму делу ЮКОСа.