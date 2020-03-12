Путин намекнул на причастность Ходарковского к убийствам

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Президент Россия Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ, 10 марта... Президент Россия Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ, 10 марта...
Президент Россия Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ, 10 марта...
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину» намекнул, что бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский связан с организацией убийств.

Глава государства напомнил, что сотрудники службы безопасности ЮКОСа совершали убийства. По его мнению, они делали это не по собственной инициативе, а по указу свыше, хотя личное участие Ходарковского в этом не доказано.

«Не доказано — значит, не доказано. Но доказаны другие были факты его противоправной деятельности, поэтому он получил срок соответствующий», — сказал президент.

Ранее в Минюсте раскрыли детали приговора ЕСПЧ по второму делу ЮКОСа.