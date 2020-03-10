Официальный курс евро вырос до 81,86 рублей

Официальный курс евро на 11 марта повысился на 6,02 рубля и составил 81,86 рублей. Об этом сообщает Центральный банк России.

Официальный курс доллара на завтра составляет 71,72 рубля.

Исторический минимум по курсу рубля был зафиксирован в 2016 года. Тогда евро поднимался до 93,60 рублей, а доллар составлял — 85,75 рубля.

6 марта участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года.

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