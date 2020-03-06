Названы товары и услуги, на которые вырос спрос продаж перед 8 марта

Перед 8 марта в России выросли продажи спортивных товаров и фитнес-услуг, а средний чек увеличился на 3%, до 4050 рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Отмечается, что помимо спортивных товаров и фитнес-услуг, в выборку экспертов попали другие популярные подарки, которые дарят на 8 марта. Среди них – цветы, косметика, ювелирные изделия, отдых в отелях, одежда, посуда, гаджеты и книги.

Так, по сравнению с прошлым годом сильнее всего вырос средний чек на ювелирные изделия – до 6110 рублей (на 11%). Также поднялся средний чек на отдых в отелях – до 3330 рублей (на 10%) и на цветы – до 990 рублей (на 5%). Понизился средний чек только на посуду – до 1190 рублей (на 2%).

Кроме продаж в категории спортивных товаров и фитнеса, одними из самых востребованных услуг стали отели и цветы.

Для исследования эксперты сравнили агрегированные данные о продажах, поступающие с более 900 тысяч касс со всей России, с 1 по 3 марта 2020 года, и за такой же период в прошлом году.