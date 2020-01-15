Рубль второй день подряд незначительно снижается к доллару и евро

В начале открытия торгов 15 января курс рубля показал снижение к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 10.01 по мск., курс доллара вырос на 1 коп. до 61,46 руб.

В свою очередь, курса евро увеличился на 6 коп. и составил 68,43 руб.

Стоимость нефти марки Brent уменьшилась на 0,2% до 64,36 доллара за баррель.

Посмотреть курс российского рубля в режиме онлайн можно в разделе «Котировки».

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