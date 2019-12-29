Операторов платежных систем обязали сообщать о блокировке средств

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает операторов платежных систем информировать клиентов — физических лиц о блокировке денежных средств на их счетах. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Также операторы платежных систем теперь обязаны информировать клиентов о причинах блокировки в тот же день.

Данный документ вносит поправки в закон «О национальной платежной системе».