В России ввели обязательную маркировку лекарств

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому на лекарствах в обязательном порядке должна стоять маркировка. Соответствующий документ выложили на официальном портале правовой информации.

Ранее данная норма должна была вступить в силу 1 января 2020 года. По принятому документу, это должно произойти с 1 июля того же года.

Как уточняется, лица, которые занимаются производством, хранением, импортом, отпуском, реализацией, передачей, использованием и ликвидацией лекарств, обязаны с 1 июля обеспечивать внесение данных о лекарствах в систему мониторинга их движения.

Отмечается, что закон начинает свое действие с момента его официального опубликования.

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