В РФ можно будет вернуть часть стоимости страховки при досрочной выплате кредита

Президент России Владимир Путин утвердил закон, по которому заемщик имеет право вернуть часть стоимости страховки при досрочном погашении кредита. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

Как стало известно, данная мера будет осуществляться, если заемщик уведомил о досрочном отказе от страховки в течение семи календарных дней после погашения кредита, а также в случае если страхового случая по полису нет.

Уточняется, что при досрочной выплате всей суммы кредитной задолженности и отказе от кредитной страховки уплаченная страховщику премия будет возвращена. Однако это будет производиться за вычетом части премии, которая пропорциональна закончившемуся периоду страхования.