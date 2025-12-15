На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт назвала продукты, которые не стоит употреблять зимой

close
Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Врач аллерголог-иммунолог Алина Романова назвала продукты, которые не стоит употреблять зимой. Ее слова передает газета «Известия».

«Питание — это не просто калории, это мощный рычаг воздействия на иммунную систему, способный либо предотвращать, либо, наоборот, запускать развитие заболеваний», — рассказала Романова.

Как отмечает эксперт, регулярное потребление продуктов, вредных для кишечной микробиоты, снижает естественные защитные механизмы организма и повышает его уязвимость к инфекциям.

По информации Романовой, в зимний период нежелательно злоупотреблять солеными, копчеными продуктами, полуфабрикатами с консервантами, а также сладостями и блюдами, богатыми трансжирами. Такие продукты негативно воздействуют на иммунитет, вызывают повышение хронического воспаления и ухудшают состояние кишечной микробиоты.

До этого россиян предупредили о последствиях неправильной заморозки мяса. Так, повторная заморозка не рекомендуется, если продукт до этого был полностью разморожен. Это объясняется тем, что после разморозки мяса в нем размножаются бактерии, и повторная заморозка не убьет их, а только замедлит рост. Впоследствии прием такого продукта в пищу может привести к отравлению.

Ранее россиянам посоветовали полезные альтернативы майонезу в новогодних салатах.

