«Вы ничего не сделали»: Нетаньяху обвинил премьера Австралии в теракте в Сиднее

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху возложил ответственность за теракт в Сиднее на своего австралийского коллегу Энтони Албаниза и его кабмин, пишет The Guardian.

Нетаньяху рассказал, что в августе написал главе правительства письмо, в котором предупредил о последствиях признания Палестины государством. Израильский политик отметил, что этот шаг «подливает масла в огонь антисемитизма» и «воодушевляет тех, кто угрожает австралийским евреям». По мнению Нетаньяху, Албаниз «заменил слабость слабостью, а умиротворение — еще большим умиротворением».

«Ваше правительство ничего не сделало, чтобы остановить распространение антисемитизма в Австралии. Вы ничего не сделали, чтобы обуздать раковые клетки, которые разрастались внутри вашей страны. Вы не предприняли никаких действий. Вы позволили болезни распространиться», — обратился премьер-министр Израиля к коллеге после стрельбы на пляже.

Во время пресс-конференции Албаниз отказался прямо ответить на обвинения Нетаньяху. Австралийский политик подчеркнул, что «настало время для национального единства» и именно это будут делать граждане страны. При этом он назвал случившееся «злодейским актом антисемитизма».

14 декабря в Сиднее двое мужчин открыли стрельбу на пляже Бонди во время празднования Хануки (еврейского «Праздника огней»: длится восемь дней, посвящен победе над греко-сирийскими захватчиками; при освящении Храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до н.э одного кувшинчика масла хватило на восемь дней). На мероприятие собрались около 2 тыс. членов еврейской общины.

В результате стрельбы, по последним данным, 15 человек получили несовместимые с жизнью травмы, еще как минимум 40 ранены. Один из нападавших ликвидирован. Полиция квалифицировала стрельбу как теракт. СМИ сообщили, что нападение готовилось несколько месяцев. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее прохожий задержал одного из стрелявших на пляже в Сиднее.