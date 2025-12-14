Завершилась встреча Зеленского, Кушнера и Уиткоффа в Берлине

Встреча Зеленского и Уиткоффа в Берлине завершилась, она продолжится завтра

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского со специальным представителем лидера США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером в Берлине завершились и продолжатся завтра. Об этом сообщает украинский телеканал «Суспильне» со ссылкой на офис украинского президента.

Встреча длилась более пяти часов.

Делегации Вашингтона и Киева обсуждали мирный план США. Зеленский ранее публично отверг один из ключевых пунктов этого плана, но все равно выразил надежду на конструктивные переговоры. По словам украинского лидера, Киев пока не получил реакции от американской стороны на согласованные с европейцами правки к мирному плану Трампа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Как писала газета The Financial Times, администрация Трампа добивается от Украины ответа на предложенный Вашингтоном мирный план до католического Рождества.

