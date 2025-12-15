Пилот чудом не столкнулся с бортом ВВС США недалеко от Венесуэлы

Пилот чуть не столкнулся с самолетом ВВС США у Венесуэлы

Пилот американской компании JetBlue чудом не столкнулся с самолетом ВВС США недалеко от Венесуэлы. Об этом пишет The Guardian.

Инцидент произошел 12 декабря, когда борт JetBlue летел с карибского острова Кюрасао в аэропорт им. Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Его пилоту пришлось прекратить набор высоты, чтобы избежать столкновения с самолетом-заправщиком американских ВВС. В разговоре с диспетчером он заявил, что они «чуть не столкнулись в воздухе».

По словам пилота JetBlue, борт ВВС следовал точно по его траектории, но у него были выключены транспондеры (используются для идентификации авиадиспетчером воздушного судна). Он назвал это «возмутительным».

Это произошло после обещания президента США Дональда Трампа нанести удары по наземным целям в рамках борьбы с наркокартелями в Латинской Америке. В конце ноября глава государства объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нее. Его заявление прозвучало на фоне наращивания американской военной группировки в Карибском бассейне.

