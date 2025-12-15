На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пилот чудом не столкнулся с бортом ВВС США недалеко от Венесуэлы

Пилот чуть не столкнулся с самолетом ВВС США у Венесуэлы
true
true
true
close
Dark_Side/Shutterstock/FOTODOM

Пилот американской компании JetBlue чудом не столкнулся с самолетом ВВС США недалеко от Венесуэлы. Об этом пишет The Guardian.

Инцидент произошел 12 декабря, когда борт JetBlue летел с карибского острова Кюрасао в аэропорт им. Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Его пилоту пришлось прекратить набор высоты, чтобы избежать столкновения с самолетом-заправщиком американских ВВС. В разговоре с диспетчером он заявил, что они «чуть не столкнулись в воздухе».

По словам пилота JetBlue, борт ВВС следовал точно по его траектории, но у него были выключены транспондеры (используются для идентификации авиадиспетчером воздушного судна). Он назвал это «возмутительным».

Это произошло после обещания президента США Дональда Трампа нанести удары по наземным целям в рамках борьбы с наркокартелями в Латинской Америке. В конце ноября глава государства объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нее. Его заявление прозвучало на фоне наращивания американской военной группировки в Карибском бассейне.

Ранее Boeing Трампа чуть не столкнулся с пассажирским самолетом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским военным и их семьям увеличат выплаты с 1 января 2026 года. Какие льготы еще добавят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами